Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme message sur l'avenir de Lewandowski !

Publié le 14 octobre 2021 à 23h10 par A.M.

Convoité par le PSG, Robert Lewandowski a encore plusieurs années devant lui comme l'explique son entraîneur au Bayern Munich, Julian Nagelsmann.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Robert Lewandowski fait partie des pistes étudiées par le PSG dans le cas où Kylian Mbappé venait à quitter le club. Une information confirmée par Bild qui expliquait récemment que l'international polonais a désormais l'intention de quitter le Bayern Munich et le PSG fera naturellement partie des options si un départ se confirme. Il faut dire que son agent Pini Zahavi, entretient d'excellentes relations avec le club de la capitale. Et malgré ses 33 ans, Robert Lewandowski a encore plusieurs années devant lui comme l'assure Julian Nagelsmann.

«Je suis convaincu qu'il jouera encore quelques années»