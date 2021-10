Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une grande nouvelle pour la succession de Mbappé !

Publié le 14 octobre 2021 à 22h45 par A.C.

Avec Kylian Mbappé toujours plus proche d’un départ en fin de contrat, le Paris Saint-Germain ratisse le marché pour lui trouver un remplaçant.

Devenu une véritable attraction en Serie A, Dušan Vlahović semble désormais chercher plus. La Fiorentina a récemment annoncé via un communiqué que l’attaquant de 21 ans ne souhaite pas prolonger son contrat, qui se termine en juin 2023. Ainsi, il devrait vraisemblablement être vendu cet hiver ou l’été prochain au plus tard... et cela n’a pas échappé à Leonardo ! En Italie, on assure que le directeur sportif du Paris Saint-Germain en pincerait pour Vlahović, mais il n’est forcément pas seul sur le coup. Tottenham et surtout la Juventus semblent en effet prêts à mettre des bâtions dans les roues du PSG, où le Serbe pourrait pallier le possible départ de Kylian Mbappé.

Dušan Vlahović finalement trop cher pour la Juventus