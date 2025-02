L'OM prépare un ultime transfert, c'est la panique !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec la Juventus, Nicolo Fagioli serait dans le collimateur de l'OM. Après avoir recruté Luiz Felipe Ramos et Amine Gouiri, le club phocéen voudrait renforcer son milieu de terrain en bouclant l'arrivée de l'international italien. Toutefois, Nicolo Fagioli se rapprocherait dangereusement de la Fiorentina.

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier, l'OM a officialisé deux arrivées. En effet, le club présidé par Pablo Longoria a renforcé deux lignes : sa défense et son attaque. Plus précisément, l'OM s'est attaché les services de Luiz Felipe Ramos et d'Amine Gouiri.

Fagioli : La Juventus négocie toujours avec la Fiorentina

Pour clore son mercato hivernal, l'OM de Pablo Longoria voudrait désormais étoffer son milieu de terrain. Dans cette optique, les hautes sphères marseillaises auraient identifié le profil de Nicolo Fagioli, sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec la Juventus. Toutefois, l'international italien devrait échapper à l'OM.

Un accord entre Fagioli et la Fiorentina ?

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, les négociations entre la Juventus et la Fiorentina pour le transfert de Nicolo Fagioli seraient toujours en cours. A en croire le média transalpin, la Viola aurait proposé de boucler un prêt avec une option d'achat. Toutefois, la Vieille Dame souhaiterait que cette clause soit obligatoire. De son côté, le milieu de terrain de 23 ans aurait déjà trouvé un accord avec la direction de la Fiorentina. Affaire à suivre...