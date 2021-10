Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur de Mbappé pourrait arriver plus vite que prévu !

Publié le 9 octobre 2021 à 18h30 par A.C.

Le Paris Saint-Germain se prépare à toute éventualité pour Kylian Mbappé, multipliant les pistes pour lui trouver un successeur à la hauteur.

Personne ne sait ce qui se passera pour Kylian Mbappé. S’il se rapproche dangereusement d’un départ, la star du Paris Saint-Germain n’a pas totalement fermé la porte à une prolongation, comme il l’a récemment confié à L’Équipe puis à RMC Sport . Le véritable vent d’espoir vient toutefois de la mère de Mbappé ! Lors d’un long entretien accordé au Parisien , Fayza Lamari a en effet fait une révélation assez surprenante concernant les négociations avec le PSG pour une prolongation. « On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien » a-t-elle déclaré. « J’ai même eu Leonardo hier soir (lundi 4 octobre, ndlr) ». Quoi qu'il arrive, un club comme le Paris Saint-Germain se doit d’être prêt et dès le 25 aout dernier, nous vous révélions sur le10sport.com que des premières pistes ont déjà été activées pour remplacer Mbappé. L’un de d’entre elles mènerait notamment à Erling Haaland, le prodige que la moitié de l’Europe s’arrache.

La Fiorentina veut vendre Vlahović cet hiver

Une autre piste pourrait faire de l’ombre à l’attaquant du Borussia Dortmund. Tout récemment, Il Corriere dello Sport a annoncé que le Paris Saint-Germain suivrait de très près l’évolution de Dušan Vlahović, qui n’en finit plus de surprendre avec la Fiorentina. Via un communiqué, son club a annoncé que son attaquant ne souhaite pas prolonger le contrat qui court jusqu’en juin 2023 et un départ est donc devenu urgent. Ce samedi, TMW explique que cela pourrait arriver plus vite que prévu ! D’après les informations du portail italien, la Fiorentina aurait décidé de vendre Vlahović dès le mercato hivernal. C’est en effet à ce moment-là que son prix sera le plus élevé sur le marché, puisque plus la fin de son contrat approchera et plus sa valeur baissera.

La Juventus tient la corde, mais Tottenham et l’Atlético...