Mercato - PSG : Pourquoi Leonardo ne doit pas sous-estimer la Juventus pour Pogba...

Publié le 14 octobre 2021 à 17h10 par A.C.

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba est suivi par de nombreux clubs, dont le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.

Comme avec Lionel Messi et Sergio Ramos, l’été prochain Leonardo pourrait profiter de la fin de contrat de plusieurs joueurs. C’est notamment le cas avec Paul Pogba, qui pourrait former un incroyable milieu avec Marco Verratti au Paris Saint-Germain. En Angleterre on explique depuis quelques semaines que Manchester United croit toujours à sa prolongation, mais le PSG tentera sa chance à partir du 1er janvier prochain, tout comme le Real Madrid et la Juventus. Les Bianconeri semblent toutefois un peu en retrait, à cause notamment d’une situation économique pas vraiment fleurissante.

La Juventus prépare le gros coup Pogba