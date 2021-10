Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone… Ces énormes révélations sur le départ de Lionel Messi !

Publié le 14 octobre 2021 à 14h30 par G.d.S.S.

Arrivé au terme de son contrat avec le FC Barcelone cet été, Lionel Messi était initialement parti pour prolonger avec le club catalan. Finalement, c’est le PSG qui a raflé la mise avec la star argentine, et plusieurs témoins privilégiés tels que Mauricio Pochettino et Sergio Agüero sont revenus sur ce transfert historique.

Après avoir fait de Neymar le joueur le plus cher de toute l’histoire du marché des transferts à l’été 2017 en l’attirant du FC Barcelone pour 222M€, le PSG a réussi un autre coup légendaire en Catalogne lors du dernier mercato estival. Lionel Messi, que le FC Barcelone n’a finalement pas été en mesure de prolonger en raison de ses graves problèmes financiers, a donc fini par s’engager libre avec le club parisien en août. Un feuilleton qui a bien évidemment fait couler beaucoup d’encre, et qui a été vécu de diverses manières par les proches de Messi.

Pochettino dit tout sur l’arrivée de Messi

Interrogé sur les ondes de la Cadena Cope, Mauricio Pochettino est revenu sur les coulisses de la signature de Lionel Messi au PSG : « Nous avons signé Messi après qu'il ait quitté le Barça. Vraiment, c'était comme ça. C'est pour cela que je dis qu'il faut souligner le travail de Leonardo, de notre président et de tout le conseil d'administration du club, qui en deux ou trois jours ont pu gérer la signature du meilleur joueur du monde. Tout le monde avait supposé que Leo Messi allait rester au FC Barcelone, et puis tout est allé très vite. Leonardo m’a appelé pour me dire : "Il y a une possibilité de signer Messi, tu l'aimes ou pas ?". La bonne nouvelle, c'est que Leonardo m'a appelé pour me demander... (rires). J'ai dit : "C'est une question ou..." Je pensais que c'était une blague. Il a dit : "Il y a une possibilité que Leo vienne, qu'en pensez-vous ? Oui ou non ? Et j'ai dit : "Il faut aller le chercher (rires)". Et c'est là que la gestion a commencé. Chaque nuit, Leonardo m'appelait pour m'expliquer la situation. Dès que la possibilité du PSG est apparue, Leo a voulu venir ici », lâche l’entraîneur argentin du PSG, évidemment ravi de l’arrivée de Lionel Messi au Parc des Princes. Mais le discours est relativement différent du côté de Barcelone…

Agüero raconte la détresse de Messi