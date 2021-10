Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pini Zahavi pourrait faire une fleur à Leonardo avec… Lewandowski !

Publié le 14 octobre 2021 à 15h45 par Th.B.

Robert Lewandowski est une option pour l’après-Kylian Mbappé comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en août dernier. Et le PSG pourrait avoir une belle opportunité pour l’attaquant du Bayern Munich.

Dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé qui pourrait quitter le PSG libre de tout contrat l’été prochain, Leonardo pense à Robert Lewandowski comme le10sport.com vous l’a confié le 25 août. Le Polonais serait une option qui pourrait prendre de l’ampleur. À en croire les informations communiquées par Sport BILD , Robert Lewandowski aimerait poursuivre au très haut niveau pendant quelques années encore bien qu’il soit âgé de 33 ans et sentirait que le Bayern Munich pourrait se tourner vers l’avenir et notamment vers Erling Braut Haaland. De son côté, le clan Lewandowski, dont le contrat court jusqu’en juin 2023 au club bavarois, pourrait regarder ailleurs et laisserait traîner les choses au sujet de sa prolongation. Pini Zahavi, son représentant pourrait d’ailleurs faire les affaires du PSG.

Avec Zahavi, le PSG aurait une belle carte à jouer pour Lewandowski !