Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Erling Braut Haaland trompait son monde l’été prochain ?

Publié le 14 octobre 2021 à 6h45 par Th.B.

Dans le viseur du PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland pourrait cependant rester au Borussia Dortmund alors que la presse évoque déjà son départ comme étant une certitude. Explications.

C’est un secret de polichinelle tant son nom est lié au PSG depuis plusieurs semaines, cependant, Erling Braut Haaland est bel et bien courtisé par le Paris Saint-Germain et d’autant plus alors que le départ pour le Real Madrid libre de tout contrat à la fin de la saison semble se préciser. Le10sport.com vous a souligné en août dernier que le buteur du Borussia Dortmund était la priorité du PSG dans ce cas de figure. Cependant, le Paris Saint-Germain serait contraint de se frotter au gratin européen pour Haaland dont Manchester City qui semblerait prêt à passer par son équipementier pour parvenir à ses fins concernant le transfert d’Haaland selon The Times . Néanmoins, Haaland pourrait faire un tout autre choix pour le moins surprenant alors que sa cause libératoire fixée à 75M€ sera effective courant 2022.

Haaland peut-il rester au BvB pour une saison supplémentaire ?