Mercato - PSG : Un coéquipier d’Haaland lui glisse un précieux conseil pour son avenir !

Publié le 13 octobre 2021 à 16h10 par Th.B.

Défenseur du Borussia Dortmund, Mats Hummels a incité son coéquipier Erling Braut Haaland à poursuivre au BvB bien qu’il soit dans le viseur des plus grandes écuries européennes dont le PSG.

Alors que la clause libératoire fixée à 75M€ incluse dans son contrat et qui sera effective à compter de 2022 devrait nous promettre une bataille royale l’été prochain, le PSG pourrait bien se joindre à la fête pour l’international norvégien de 21 ans. En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé le 25 août dernier, en cas de départ libre de tout contrat de Kylian Mbappé à la prochaine intersaison, les décideurs du PSG semblent feraient du buteur du Borussia Dortmund leur priorité. Mais outre le PSG, Haaland figurerait sur les tablettes de Manchester City, de Manchester United ainsi que sur celles du Real Madrid. De quoi calmer les ardeurs du PSG. Cependant, Mats Hummels est lui aussi parti du Borussia Dortmund pour le Bayern Munich avant de revenir dans la Ruhr. Et selon lui, son coéquipier Erling Braut Haaland ne devrait pas nécessairement quitter le BvB à l’intersaison.

« L'herbe n'est pas toujours plus verte de l'autre côté »