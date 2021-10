Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet aveu de Josep Maria Bartomeu sur le départ de Neymar !

Publié le 15 octobre 2021 à 9h15 par H.G. mis à jour le 15 octobre 2021 à 9h37

Plus de quatre ans après le départ de Leo Messi, Josep Maria Bartomeu a reconnu que le fait que le PSG lève sa clause libératoire a conduit le FC Barcelone a revoir sa stratégie en matière de contrats.

Si le PSG a frappé un énorme coup sur le marché des transferts cet été en s’attachant les services de Leo Messi, le club de la capitale avait déjà fait fort il y a un peu plus de quatre ans en délogeant Neymar du FC Barcelone. L’écurie parisienne avait alors déboursé les 222 M€ de sa clause libératoire pour lui faire signer un contrat de cinq ans. Et à froid, Josep Maria Bartomeu reconnait que cet épisode a bouleversé la gestion du FC Barcelone en matière de gestion des clauses libératoires des joueurs catalans.

« Son départ modifie l’équilibre »