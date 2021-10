Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino envoie un énorme message à Leonardo et Al-Khelaifi !

Publié le 15 octobre 2021 à 4h00 par A.M.

Interrogé sur la signature de Lionel Messi au PSG, Mauricio Pochettino tient à souligner le travail réalisé par la direction du club parisien.

Cet été, le Paris Saint-Germain a frappé très fort sur le marché des transferts. Un recrutement très abouti qui a notamment vu débarquer Lionel Messi. En effet, le FC Barcelone a annoncé durant le mois d'août que la situation économique du club ne lui permettait plus d'assumer le contrat du sextuple Ballon d'Or qui a donc quitté le Barça libre. Résultat, le PSG a sauté sur l'opportunité et bouclé la signature de Lionel Messi en seulement quelques jours. Un exploit que Mauricio Pochettino salue en louant la travail de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi.

«Il faut souligner le travail de Leonardo, de notre président et de tout le conseil d'administration»