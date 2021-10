Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Suarez… Cette grande révélation sur l’arrivée de Coutinho !

Publié le 15 octobre 2021 à 12h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone avait fait le choix de miser sur Philippe Coutinho à l’hiver 2018, Josep Maria Bartomeu affirme que Leo Messi et Luis Suarez avaient totalement validé sa venue.

Longtemps annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Philippe Coutinho a fini par rejoindre le FC Barcelone lors du mercato hivernal de 2018. Cependant, près de quatre ans plus tard, l’ancien joueur de Liverpool peine toujours autant à convaincre les observateurs du club catalan, à tel point que la question d’un départ est de nouveau d’actualité depuis quelques jours avec le rachat de Newcastle United. Pourtant, si l’on en croit le discours tenu par Josep Maria Bartomeu, l’idée de recruter Philippe Coutinho faisait l’unanimité à l’époque au FC Barcelone, notamment auprès de Leo Messi et de Luis Suarez.

« Messi, Suárez et d'autres ont insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une grande recrue »