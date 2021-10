Foot - OM

OM - Clash : Payet raconte les tensions avec Villas-Boas !

Publié le 15 octobre 2021 à 13h10 par G.d.S.S.

Dirigé par André Villas-Boas pendant plus d’un an et demi à l’OM, Dimitri Payet n’a pas toujours eu une excellente relation avec l’entraîneur portugais. Il se confie à ce sujet.

Alors qu’André Villas-Boas est passé par l’OM entre l’été 2019 et février 2021, l’entraîneur portugais a alterné le bon et le moins bon sur le banc du club phocéen. Mais son passage au Vélodrome a notamment été marqué par certaines tensions avec Dimitri Payet, pourtant cadre du vestiaire de l’OM, avec qui le courant n’est pas vraiment bien passé. Le numéro 10 marseillais s’en explique ce vendredi dans les colonnes de L’Equipe .

« Il y a eu des désaccords »