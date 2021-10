Foot - OM

OM : William Saliba envoie un message fort aux supporters !

Publié le 11 octobre 2021 à 23h10 par H.G.

Alors que l’OM a quelque peu calé avant la trêve internationale, William Saliba promet que cette période de doute ne va pas durer pour l’écurie phocéenne.

« J'ai été très bien accueilli par mes coéquipiers, les supporters. Pour moi, c'est un très bon choix, c'est le club qu'il fallait, avec une très bonne pression. À mon jeune âge, c'est bien de jouer dans un stade comme ça », a confié William Saliba dans un entretien accordé à L’EQUIPE . Le jeune défenseur français arrivé cet été savoure donc ses premiers pas du côté de l’Olympique de Marseille, club au sein duquel ses qualités impressionneraient déjà. Et le moins que l’on puisse dire est que celles-ci seront précieuses pour aider l’OM à remonter la pente au retour de la trêve internationale.

« On va revenir pour essayer de gagner »