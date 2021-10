Foot - OM

OM - Malaise : La méthode Sampaoli est encore critiquée !

Publié le 8 octobre 2021 à 3h30 par A.M.

Malgré un début de saison réussi, l'OM a connu des résultats moins importants lors des derniers matches. Et Didier Roustan estime que la tactique de Jorge Sampaoli est illisible.

Après un été très animé, l'OM était très attendu en ce début de saison. Et les premiers matches ont impressionné puisque la méthode Sampaoli a rapidement porté ses fruits et le club phocéen a porté ses fruits. Toutefois, l'OM a connu un premier coup d'arrêt lors des précédentes rencontres et reste sur quatre matches sans victoire. Par conséquent, Didier Roustan affiche des premiers doutes sur Jorge Sampaoli.

«L'équipe de l'OM me parait totalement déstructurée»