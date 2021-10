Foot - OM

OM : Le message fort de Pablo Longoria sur Jorge Sampaoli !

Publié le 3 octobre 2021 à 15h15 par T.M.

Si Jorge Sampaoli est un personnage à part, à l’OM, l’entraîneur argentin peut compter sur le soutien de son président, Jorge Sampaoli.

En février dernier, l’OM a connu un véritable tremblement de terre. Mécontent du recrutement de Pablo Longoria et notamment de l’arrivée d’Olivier Ntcham, André Villas-Boas avait posé sa démission. Suite à cela, l’Espagnol était parti en quête d’un nouvel entraîneur et c’est finalement Jorge Sampaoli qui a rejoint l’OM. Depuis, l’Argentin met le feu au Vélodrome avec son caractère explosif et son jeu porté sur l’offensif à en rappeler un certain Marcelo Bielsa. Forcément, le personnage Sampaoli en interpelle plus d’un, mais Pablo Longoria est derrière lui.

« On se comprend »