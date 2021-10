Foot - OM

OM : Bielsa, Sampaoli… Dimitri Payet compare en détail les deux méthodes !

Publié le 15 octobre 2021 à 11h30 par G.d.S.S.

Présent à l’OM depuis de nombreuses années, Dimitri Payet a vu passer un certain nombre d’entraîneurs au sein du club phocéen, et notamment un certain Marcelo Bielsa. Le milieu offensif tricolore compare donc les deux entraîneurs argentins dont il semble apprécier les différences de méthode.

Recrue la plus chère de toute l’histoire de l’OM qui avait déboursé pas moins de 30M€ pour le faire revenir de West Ham en janvier 2017, Dimitri Payet (34 ans) reste un élément fort du projet McCourt. L’international français a vu défiler les entraîneurs depuis sa toute première saison à l’OM avec Elie Baup, Marcelo Bielsa, Rudi Garcia, André Villas-Boas et désormais Jorge Sampaoli, mais il semble avoir un lien particulier avec son mentor actuel : « Pourquoi c’est différent avec Sampaoli ? En fait, on s’est parlé une fois et on n’aura pas besoin de le refaire. Il m’a juste demandé d’être moi-même et d’être heureux (…) J’ai l’impression qu’il me connaissait déjà en me disant ça », indique Payet dans les colonnes de L’Equipe ce vendredi. Et comme il apprécie grandement le management de Sampaoli, il n’a pas hésité à comparer ses méthodes de travail à celles d’un certain Marcelo Bielsa, qui avait marqué de son empreinte son passage d’un an à l’OM entre 2014 et 2015.

« Avec Sampaoli, il y a plus de dialogue qu’avec Bielsa »