OM : Sadio Mané rend un vibrant hommage à Bamba Dieng !

Publié le 10 octobre 2021 à 22h42 par La rédaction

Depuis le début de la saison, Bamba Dieng se montre impressionnant avec l'OM. Ses prestations ne sont pas passées inaperçues, notamment auprès de ses coéquipiers en sélection. Sadio Mané lui a d'ailleurs adressé un hommage tout particulier.