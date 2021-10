Foot - OM

OM : Le nouveau message poignant d'Aulas après le décès de Tapie !

Publié le 4 octobre 2021 à 22h30 par A.D.

Alors que Bernard Tapie nous a quitté, Jean-Michel Aulas a tenu à lui rendre un nouvel hommage ce lundi.

Figure emblématique de l'OM, Bernard Tapie s'est éteint à l'âge de 78 ans. Une disparition qui a fortement touchée Jean-Michel Aulas. « Tu nous manques beaucoup Bernard. Avec ta disparition, c’est un pan entier du football français qui s’éteint. Ta passion était un phare. Tu as montré la voie à bon nombre d’entre nous et sans toi, rien ne serait comme aujourd’hui, y compris pour l’Olympique Lyonnais » , a posté le président de l'OL sur son compte Twitter après avoir publié un communiqué sur le site officiel de son club.

«Il m'a donné le goût de m'intéresser à un club de foot»