OM : Cette légende rend un vibrant hommage à Bernard Tapie !

Publié le 4 octobre 2021 à 1h45 par La rédaction

Alors qu'il était entraîneur de Marseille lors de la saison 1990-1991, Franz Beckenbauer a eu l'occasion de travailler au plus près de Bernard Tapie, alors président de l'OM. La légende allemande a réagit au décès de l'ancien homme d'affaires.

Les hommages se multiplient après le décès de Bernard Tapie. L'ancien président de l'Olympique de Marseille est décédé ce dimanche des suites d'un cancer. Le célèbre homme d'affaires aura marqué le paysage du football français. Alors qu'il était à la tête de l'OM en 1990, Bernard Tapie réalise son rêve en s'attachant les services de Franz Beckenbauer, alors tout juste auréolé d'un titre de champion du monde avec la RFA. Malgré une courte aventure de seulement 4 mois sur le banc marseillais, le Kaiser garde une belle image de Bernard Tapie.

«Je suis heureux d'avoir travaillé avec un personnage aussi fascinant et déroutant»