OM : Le message fort de Guendouzi après le décès de Bernard Tapie !

Publié le 4 octobre 2021 à 1h15 par D.M.

Comme l'a indiqué Mattéo Guendouzi après la défaite face au LOSC, le vestiaire olympien est sous le choc après avoir appris le décès de Bernard Tapie.

L’OM avait à cœur de remporter son match au LOSC ce dimanche pour empocher les trois points, mais aussi pour honorer la mémoire de Bernard Tapie. Dirigeant emblématique du club marseillais, il est décédé ce dimanche à l’âgé de 78 ans des suites d’un cancer. Les responsables actuelles de l’OM ont immédiatement tenu à lui rendre hommage et à adresser un message à la famille de Bernard Tapie. « J e voudrais leur transmettre au nom du club nos plus sincères condoléances pour leur perte. Monsieur Tapie s’est battu contre la maladie après avoir été un conquérant, un sacré conquérant pour notre club. Je leur souhaite beaucoup de courage dans ces moments difficiles. Le club saura lui rendre un digne hommage, tout particulier. Il a marqué la légende du club, il restera à jamais dans nos cœurs » a notamment confié Pablo Longoria.

« On avait à cœur de gagner le match pour lui et sa famille »