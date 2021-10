Foot - OM

OM : McCourt, Longoria… L’OM réagit au décès de Bernard Tapie !

Publié le 3 octobre 2021 à 14h30 par T.M.

Suite au décès de Bernard Tapie ce dimanche, les hommes forts de l’OM se sont confiés sur l’ancien boss du club phocéen.

Cela faisait maintenant plusieurs années que Bernard Tapie bataillait contre la maladie. Un combat qui a malheureusement pris fin ce dimanche. A 78 ans, l’ancien patron de l’OM s’est éteint et c’est tout le monde du football qui a souhaité rendre hommage à Bernard Tapie. Mais forcément, cette disparition a un écho bien différent sur la Canebière, là où l’homme d’affaires a laissé une trace indélébile avec notamment le sacre européen de 1993 face au Milan AC. L’OM a perdu son boss et les réactions se multiplient à l’intérieur du club phocéen. Et cela a notamment été le cas avec Frank McCourt, qui a souhaité rendre hommage à Bernard Tapie. « Je tiens à rendre hommage à Bernard Tapie, un homme au courage remarquable et à la vitalité impressionnante, dont la présidence aura marqué l'histoire de l'OM, inscrivant le club dans la légende européenne. J'adresse mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches », a confié l’Américain, rapporté par La Provence .

« Il a marqué la légende du club, il restera à jamais dans nos cœurs »