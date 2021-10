Foot - OM

OM - Malaise : Dimitri Payet prend une grande décision pour son avenir !

Publié le 4 octobre 2021 à 16h10 par La rédaction

Absent lors de la défaite face au LOSC ce dimanche (2-0), Dimitri Payet aurait pris une décision pour la suite de la saison. À 34 ans, le joueur serait désormais conscient qu'il est impossible pour lui de jouer toutes les rencontres et garder une forme optimale.

Véritable leader offensif de l’OM depuis le début de saison (cinq buts et une passe décisive en six rencontres), Dimitri Payet a cruellement manqué à son équipe lors du déplacement à Lille. Les hommes de Jorge Sampaoli se sont inclinés face au LOSC au Stade Pierre-Mauroy (2-0). Si son absence a été déterminante dans la défaite ce dimanche, elle pourrait également être symptomatique d’une décision prise par le joueur afin de garder une forme optimale au fil de la saison.

Payet prêt à se ménager pour éviter les blessures