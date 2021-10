Foot - OM

OM : Sampaoli explique la défaite contre le LOSC !

Publié le 3 octobre 2021 à 20h55 par A.D.

Ce dimanche après-midi, l'OM s'est incliné face au LOSC à l'extérieur. Après la rencontre, Jorge Sampaoli a fait son analyse de la rencontre.