OM - Malaise : La terrible annonce de Deschamps sur Dimitri Payet !

Publié le 3 octobre 2021 à 17h15 par T.M.

Malgré l’excellent début de saison de Dimitri Payet avec l’OM, cela n’a semble-t-il pas marquer à ce point Didier Deschamps.

Cela fait maintenant plusieurs rassemblements que Dimitri Payet n’est pas présent avec l’équipe de France à Clairefontaine. Pourtant, à 34 ans, le joueur de l’OM est actuellement en très grande forme. Au coeur du système de Jorge Sampaoli, le Réunionnais rayonne depuis le début de la saison, totalisant notamment déjà 5 buts et 1 passe décisive en Ligue 1. Néanmoins, malgré ce rendement exceptionnel, Payet n’a pas convaincu Didier Deschamps pour le prochain rendez-vous des Bleus.

Deschamps ne compte plus sur Payet ?