OM - Malaise : Jorge Sampaoli a un premier cas sensible à gérer en interne…

Publié le 4 octobre 2021 à 22h45 par D.M.

Recrue phare de l'OM, Gerson a encore du mal à s'acclimater à son nouvel environnement et n'hésite pas à afficher sa frustration. Une attitude qui surprend au sein du vestiaire marseillais.

Recruté contre un chèque de 25M€ par l’OM, Gerson éprouve quelques difficultés au sein du championnat français. « Après l’avoir bien accueilli, l’OM lui apporte tout son soutien dans ce début de parcours » a confié l’un de ses proches dans les colonnes de la Provence. Le milieu de terrain rencontre le plus grand mal à s’installer comme un titulaire indiscutable au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli. Sorti en cours de seconde période face au LOSC ce dimanche, Gerson n’a pas caché sa frustration et a tenu à exprimer son mécontentement à son entraîneur. Une attitude qui suscite quelques incompréhensions en interne.

Un malaise Gerson en interne ?