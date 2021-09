Foot - OM

OM - Malaise : Le clan Gerson se prononce sur ses difficultés !

Publié le 28 septembre 2021 à 22h15 par A.C.

Après des débuts intéressants, Gerson semble rencontrer quelques difficultés à l’Olympique de Marseille, qu’il a rejoint cet été.

Après une première expérience ratée en Europe, Gerson a retenté sa chance à 24 ans, avec l’Olympique de Marseille. L’ancien de Flamengo semble être une demande de Jorge Sampaoli lui-même, qui le connaissait déjà très bien pour l’avoir côtoyé dans le championnat brésilien. Son impact s’est rapidement vu sur les premières rencontres, avec notamment un but face à l’ASSE lors de la 3e journée de Ligue 1 (3-1), mais force est de constater que Gerson est peu à peu rentré dans le rang. Face au RC Lens (3-2), il n’a jamais semblé pouvoir rivaliser avec son adversaire direct Seko Fofana et une prise de bec avec Matteo Guendouzi s’en est même suivie...

« L’OM lui apporte tout son soutien »