Foot - OM

OM : L'aveu de Sampaoli sur la disparition de Bernard Tapie !

Publié le 4 octobre 2021 à 10h10 par D.M.

Après la défaite de son équipe face au LOSC, Jorge Sampaoli a été interrogé sur la disparition de Bernard Tapie, ancien président de l'OM à l'âge de 78 ans.

Après avoir tenu tête à la maladie pendant plusieurs années, Bernard Tapie a perdu son dernier match. Atteint d’un cancer, l’ancien dirigeant de l’OM s’est éteint, ce dimanche matin, à l’âge de 78 ans. Grand artisan de la victoire en Ligue des champions du club marseillais en 1993, Bernard Tapie laissera une trace indélébile dans l’histoire de l’OM. Avant le match face au LOSC, Jorge Sampaoli a tenu à lui rendre hommage : « C’est un jour de deuil pour le peuple marseillais parce qu’il voit disparaitre aujourd’hui quelqu’un d’important pour le club dans tous les domaines et dont on se rappellera pendant longtemps comme l’un des meilleurs dirigeants que le club ait eu ».

« Tous les joueurs avaient appris la nouvelle mais on n'en a pas parlé »