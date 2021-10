Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet se prononce sèchement sur le départ de Thauvin !

Publié le 15 octobre 2021 à 10h00 par G.d.S.S.

Arrivé au terme de son contrat avec l’OM, Florian Thauvin a donc quitté le club phocéen en juin dernier. Et Dimitri Payet affiche une certaine indifférence face au départ de son ex-coéquipier…

Ce n’est plus vraiment un secret pour personne, la relation n’était pas excellente dans le vestiaire de l’OM entre Florian Thauvin et Dimitri Payet comme l’avait d’ailleurs confirmé leur ancien entraîneur André Villas-Boas en janvier dernier : « Je ne pense pas qu’ils passeront leurs vacances ensemble (rires), mais le plus important c’est l’OM », indiquait le technicien portugais. Depuis, Thauvin a finalement quitté le club phocéen au terme de son contrat pour s’engager libre avec les Tigres de Monterrey, mais ce départ ne semble pas laisser beaucoup de regret au numéro 10 de l’OM.

« Je n’y pense pas, il est parti »