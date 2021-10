Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Pogba… Karim Benzema passe à l’action !

Publié le 15 octobre 2021 à 16h10 par H.G.

Alors que le Real Madrid est cité sur les traces de Kylian Mbappé et de Paul Pogba, Karim Benzema pourrait être un élément clés dans les deux dossiers pour les convaincre de rallier la capitale espagnole.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé et Paul Pogba pourront quitter librement leur club respectif, à savoir le Paris Saint-Germain et Manchester United. Et si les deux clubs aimeraient naturellement parvenir à un accord pour des prolongations, tout en sachant que le PSG serait partant pour accueillir le milieu tricolore, le Real Madrid aimerait attirer les deux hommes dans le cadre de transferts libres l’été prochain. Et dans cette perspective, Karim Benzema pourrait être une arme de choix pour le club de la capitale espagnole.

Karim Benzema, l’arme du Real Madrid pour convaincre Kylian Mbappé et Paul Pogba