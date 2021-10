Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola a pris une décision radicale pour l’avenir de Paul Pogba !

Publié le 15 octobre 2021 à 14h45 par H.G.

Alors que Paul Pogba arrivera au terme de son contrat à Manchester United le 30 juin prochain, Mino Raiola aurait une nette préférence pour l’avenir de son client.

Dans le viseur du PSG cet été, Paul Pogba est finalement resté à Manchester United au terme du dernier mercato. Ainsi, l’international français honore actuellement la dernière année de son contrat de chez les Red Devils . Et si ces derniers voudraient parvenir à un accord pour qu’il paraphe un nouvel engagement, plusieurs clubs seraient disposés à l’accueillir dans le cadre d’un transfert libre. Selon les derniers échos parus dans la presse, le PSG serait toujours là, tout comme le Real Madrid.

Mino Raiola voudrait placer Paul Pogba au Real Madrid