Mercato - OM : Mourinho, Mandanda… Pau Lopez dit tout sur son arrivée dans le projet McCourt !

Publié le 15 octobre 2021 à 14h30 par G.d.S.S.

Recruté par l’OM durant le mercato estival alors que Jorge Sampaoli souhaitait un nouveau profil pour venir concurrencer Steve Mandanda, Pau Lopez est en train de s’installer comme le nouveau titulaire en puissance du club phocéen. Et le gardien espagnol, qui n’entrait pas dans les plans de José Mourinho à l’AS Rome, dit tout sur ses premiers mois au sein du projet McCourt.

Malgré le statut de légende de Steve Mandanda à l’OM, Jorge Sampaoli a décidé de totalement redistribuer les cartes au poste de gardien cette saison ! L’entraîneur argentin souhaitait faire venir un nouveau profil capable de concurrencer l’international tricolore, et il a donc jeté son dévolu sur Pau Lopez durant le mercato estival. Ce dernier, interrogé en conférence de presse ce vendredi, s’est confié sur son arrivée à l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat alors qu’il n’entrait pas dans les plans de José Mourinho à l’AS Rome : « À la Roma, je suis passé voir les dirigeants qui m'ont dit que Mourinho ne comptait pas sur moi. Donc mes représentants m'ont parlé d'un intérêt très fort de l'OM et surtout de Pablo Longoria. On a parlé longuement ensemble. J'ai discuté aussi avec Sampaoli », indique Pau Lopez, qui est donc venu déloger Steve Mandanda.

« La relation est très bonne avec Mandanda »