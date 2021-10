Foot - OM

OM - Malaise : Pau Lopez se lâche sur sa relation avec Mandanda !

Publié le 15 octobre 2021 à 13h45 par B.C. mis à jour le 15 octobre 2021 à 13h54

Alors que sa relation avec Steve Mandanda fait parler depuis le début de la saison, Pau Lopez s’est prononcé sur l’emblématique portier de l’OM.

Titulaire en début de saison, Steve Mandanda doit désormais se contenter d’une place sur le banc de touche de l’OM. Jorge Sampaoli préfère en effet miser sur Pau Lopez au détriment du portier de 36 ans, qui n’a plus joué depuis le 28 août dernier, et la réception de l’ASSE. Une situation que vivrait assez mal Steve Mandanda, de quoi jeter le flou sur la relation entre les deux portiers de l’Olympique de Marseille. Interrogé ce vendredi sur Steve Mandanda, Pau Lopez affirme de son côté n’avoir aucun problème avec l’international français.

« Ça en dit très long sur lui, pas seulement comme joueur mais aussi en tant qu’homme »