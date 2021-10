Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une recrue de Longoria justifie son arrivée cet été !

Publié le 15 octobre 2021 à 11h45 par La rédaction

Arrivé cet été en provenance de Santos, Luan Peres semblerait être totalement épanoui à l'OM. Le Brésilien s'est confié sur son arrivée à Marseille.

Luan Peres ne regrette pas son choix de carrière. Après un premier passage raté en Europe à Bruges en 2018, le Brésilien semble avoir totalement trouvé ses marques à l'OM. Arrivé cet été en provenance de Santos pour 4,5M€, le défenseur central s'est engagé jusqu'en 2025 avec l'Olympique de Marseille. Alors qu'il enchaîne les titularisations depuis le début de la saison, le joueur de 27 ans semblerait être ravi d'être à l'OM.

« Je me sens comme à la maison, chez moi »