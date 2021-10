Foot - PSG

PSG - Malaise : Le verdict tombe pour Sergio Ramos !

Publié le 14 octobre 2021 à 13h40 par La rédaction mis à jour le 14 octobre 2021 à 13h43

Alors que Sergio Ramos est encore loin d’être prêt à effectuer son retour à la compétition, le PSG a officiellement communiqué sur son état de santé ce jeudi.