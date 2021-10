Foot - PSG

PSG - Malaise : Ces terribles signaux sur la situation de Sergio Ramos...

Publié le 14 octobre 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 14 octobre 2021 à 11h42

Alors que Sergio Ramos n’a toujours pas été en mesure de faire ses débuts avec le Paris Saint-Germain, la situation commencerait quelque peu à agacer certaines personnes en interne.

Recruté cet été dans le cadre d’un transfert libre après la fin de son contrat au Real Madrid, Sergio Ramos était censé apporter toute son expérience à la défense du Paris Saint-Germain, lui qui a tout gagné au cours de sa carrière. Seulement voilà, pour l’instant, les choses ne se passent pas comme imaginé pour le natif de Camas. En effet, déjà sujet au blessure lors de ses six derniers mois chez les Merengue , Sergio Ramos n’a tout simplement pas débuté la moindre minute de jeu avec le PSG pour l’instant, et cela devrait encore durer un petit moment malgré les échos positifs sortis sur le sujet en Espagne.

Certains se posent des questions sur Sergio Ramos