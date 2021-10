Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le nouveau plan bien ficelé de Leonardo pour Mbappé !

Publié le 16 octobre 2021 à 18h30 par Amadou Diawara

Déterminé à conserver Kylian Mbappé, le PSG aurait décidé de mettre toutes les chances de son côté pour obtenir gain de cause. Dans cette optique, la direction, Mauricio Pochettino et les supporters parisiens feraient tous équipe pour pousser le crack français a parapher un nouveau bail à Paris.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé refuse de prolonger avec le PSG pour pouvoir rejoindre le Real Madrid. Une information qui n'a pas échappée à Florentino Pérez. En effet, le président merengue aurait lancé plusieurs salves consécutives - une première de près de 160M€ et une seconde d'environ 180M€ - pour faire plier le PSG et boucler le transfert de Kylian Mbappé dès l'été 2021. Toutefois, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont su résister face aux assauts du Real Madrid et ont réussi à conserver leur numéro 7 lors de la dernière fenêtre de transferts. Et alors que Kylian Mbappé risque de quitter le PSG librement et gratuitement le 1er juillet, le directeur sportif et le président parisiens espèrent toujours trouver le moyen de le dissuader de partir. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le plan A du PSG est de conserver et prolonger Kylian Mbappé avant la fin de son bail le 30 juin. Et en cas d'échec sur ce dossier, c'est là que Leonardo activera sérieusement les pistes pour le remplacer. D'ailleurs, selon nos informations du 25 aout, le directeur sportif du PSG a déjà choisi le potentiel successeur de Kylian Mbappé. Comme nous vous l'avons indiqué, le plan B du club parisien est de miser sur Erling Haaland en 2022 en cas de départ de son attaquant français. Le plan C étant de se tourner vers Robert Lewandowski, si la stratégie précédente venait à capoter. Mais avant d'envisager les plans B et C, le PSG va faire tout ce qui est en son pouvoir pour réussir son plan A.

Pochettino et les supporters du PSG entrent en scène pour Mbappé

Selon les informations de Cuatro , divulguées ce samedi, le PSG compte mettre tout en oeuvre pour renouveler le contrat de Kylian Mbappé et repousser les avances du Real Madrid. Dans cette optique, le club de la capitale a mis en place une toute nouvelle stratégie pour convaincre son numéro 7 de rempiler. Alors qu'il a offert la victoire au PSG, grâce à un but et une passe décisive pour Danilo Pereira, Kylian Mbappé a été sorti par Mauricio Pochettino dans les derniers instants du duel face à Angers ce vendredi soir (2-1), et ce, dans le but d'être ovationné par le public du Parc des Princes après son gros match. Après la standing ovation des supporters parisiens, Mauricio Pochettino et le PSG espéreraient que Kylian Mbappé se sentira encore plus chez lui à Paris et qu'il commencera à envisager de rester.

