Mercato - PSG : Pochettino est passé à l'action pour Kylian Mbappé !

Publié le 16 octobre 2021 à 17h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé refuse de prolonger avec le PSG car il veut rejoindre le Real Madrid. Déterminé à conserver son numéro 7, Mauricio Pochettino aurait monté un plan pour dissuader son joueur de partir. En effet, en sortant Kylian Mbappé sous les ovations ce vendredi, le coach du PSG espérerait créer un déclic chez lui.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé a paraphé un contrat de cinq saisons sans jamais le renouveler. Ainsi, le champion du monde français sera libre le 1er juillet s'il ne prolonge pas d'ici là avec Paris. Bien décidé à rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé refuse pour le moment de rempiler avec le PSG. Et alors qu'il ne veut surtout pas voir partir son numéro 7 en 2022, Mauricio Pochettino tenterait de le convaincre de changer d'avis.

Pochettino prend les choses en main pour Mbappé