Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid… Le feuilleton Robert Lewandowski est lancé !

Publié le 16 octobre 2021 à 16h30 par B.C. mis à jour le 16 octobre 2021 à 16h37

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Robert Lewandowski aurait des envies d’ailleurs. Une situation qui ne devrait pas échapper au PSG, qui pourrait perdre Kylian Mbappé à l’issue de la saison, mais le Polonais aurait une autre priorité en tête.

Avec 13 buts en 10 rencontres sous le maillot du Bayern Munich, Robert Lewandowski se montre une nouvelle fois redoutable. Le Polonais entame sa huitième saison en Bavière, et les rumeurs se font nombreuses concernant son avenir. Cette semaine, Bild a révélé qu’il n’y avait encore aucun contact pour une prolongation entre les dirigeants du Bayern et Pini Zahavi, agent de Lewandowski, alors que l’attaquant est sous contrat jusqu’en juin 2023. Une aubaine pour le PSG, qui a coché son nom en cas de départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid comme vous l’a révélé le10sport.com cet été. Et ce dossier pourrait très prochainement s’emballer si l’on en croit les dernières informations de la presse espagnole.

Lewandowski rêverait de la Casa Blanca

D’après le quotidien AS , le départ de Robert Lewandowski ne fait aucun doute à la fin de la saison. En effet, le média espagnol annonce ce samedi que le Polonais a l’intention de demander à quitter son club l’été prochain, de quoi écarter l’hypothèse d’une prolongation pour lui. À première vue, cette nouvelle arrange le PSG, mais Robert Lewandowski ne songe pas encore à rejoindre Lionel Messi et Neymar dans la capitale française. En effet, AS ajoute que l’attaquant de 33 ans n’aurait d’yeux que pour le Real Madrid et serait prêt à tout pour réaliser ce rêve, quitte à réaliser quelques sacrifices financiers. Mais l'intérêt ne serait pas forcément réciproque.

Le Real Madrid par forcément emballé ?