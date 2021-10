Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland… Le Qatar a le champ libre pour Lewandowski !

Publié le 16 octobre 2021 à 15h45 par B.C.

Alors que Robert Lewandowski donnerait sa priorité au Real Madrid pour la suite de sa carrière, cet intérêt ne serait pas forcément réciproque.

Lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2023, Robert Lewandowski aurait des envies d’ailleurs. Selon les informations du quotidien AS , le Polonais devrait demander un bon de sortie à son club à l’issue de la saison et aurait déjà une idée précise de sa prochaine destination. En effet, malgré l’intérêt du PSG et d’autres cadors européens, Robert Lewandowski souhaiterait prendre la direction du Real Madrid, annoncé sur ses traces à plusieurs reprises par le passé. Cependant, Florentino Pérez pourrait cette fois-ci passer son tour.

Le Real Madrid pas intéressé par Lewandowski ?