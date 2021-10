Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme aveu sur le départ de Messi du FC Barcelone !

Publié le 16 octobre 2021 à 15h15 par B.C.

Cet été, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Un départ qui entraîne logiquement de lourdes conséquences comme l’explique Carlos Soler, joueur du FC Valence qui s’apprête à affronter le club culé ce week-end.

Alors que sa prolongation semblait actée, Lionel Messi a finalement quitté le FC Barcelone cet été. En proie à de gros problèmes financiers, le club culé a en effet dû se résoudre à laisser partir son capitaine, qui a pris le chemin du PSG. À Paris, on peine encore à croire que Lionel Messi a posé ses valises près du Parc des Princes, tandis que le Barça tente de se relancer sans l’Argentin. Alors qu’il se déplacera sur la pelouse du Camp Nou ce dimanche soir avec le FC Valence, Carlos Soler s’est prononcé sur l’impact du départ de Lionel Messi sur le Barça.

« Si on enlève le meilleur joueur de l'histoire, cela fait beaucoup de dégâts dans n'importe quel club »