Mercato - PSG : Ces précisions de taille sur l'avenir de Robert Lewandowski !

13 octobre 2021

De plus en plus, l’avenir de Robert Lewandowski pourrait s’écrire du côté du PSG. D’autant qu’une prolongation au Bayern Munich est encore loin d’être actée.

Et si Robert Lewandowski venait remplacer Kylian Mbappé au PSG ? En fin de contrat, le Français pourrait s’en aller à l’issue de la saison. Et pour le remplacer, Leonardo pourrait frapper fort en allant chercher le buteur du Bayern Munich. Alors que le nom de Lewandowski a déjà été évoqué cet été, il pourrait revenir sur la table dans les mois à venir. D’ailleurs, comme expliqué par Bild ce mercredi, le Polonais réfléchirait de plus en plus à l’idée de quitter la Bavière étant donné sa situation actuelle de l’autre côté du Rhin.

Pas de prolongation pour Lewandowski ?