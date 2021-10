Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quelle décision doit prendre Paul Pogba pour son avenir ?

Publié le 16 octobre 2021 à 8h00 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Paul Pogba pourrait enfin quitter Manchester United alors que son départ est sujet à de sérieuses rumeurs à chaque mercato. Le PSG serait prêt à casser sa tirelire pour l’accueillir, mais son agent offrirait ses services à d’autres grands clubs européens. Selon vous, quel devrait être le choix de Paul Pogba ? C’est note sondage du jour !

« J'aime Turin ! Je parle toujours avec d'anciens coéquipiers de la Juve comme Dybala. Je suis à Manchester maintenant, je suis sous contrat jusqu'en juin alors nous allons voir. Je veux terminer cette saison au meilleur niveau, et ensuite nous verrons ». Au cours du Final 4 de la Ligue des Nations et de la demi-finale qui s’est déroulée à Turin le 7 octobre dernier opposant l'Équipe de France à la Belgique (3-2), Paul Pogba a fait passer ce message fort à Sport Mediaset . L’ancien joueur de la Juventus a clairement fait savoir qu’il disposait toujours de bonnes relations avec d’anciens coéquipiers de la Vieille Dame tout en soulignant que son avenir n’était pas figé en ce qui concerne Manchester United. Pour rappel, le contrat de Pogba chez les Red Devils arrivera à expiration à la fin de la saison. Une situation qui n’aurait pas échappé au PSG qui serait prêt à lui offrir un salaire hebdomadaire de 600 000€ comme le dévoilait The Independent en août dernier. Et d’après ESPN , le PSG serait toujours dans le coup pour accueillir Paul Pogba l’été prochain.

Raiola proposerait ses services aux cadors européens !