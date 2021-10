Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha est dos au mur pour Erling Braut Haaland !

Publié le 16 octobre 2021 à 19h30 par Th.B. mis à jour le 16 octobre 2021 à 19h32

Alors que le PSG semble faire d’Erling Braut Haaland sa priorité dans le cadre d’un départ de Kylian Mbappé l’été prochain, l’attaquant du Borussia Dortmund ferait tourner la tête des deux clubs de Manchester qui ne comptent pas faire de la figuration dans cette opération.

Remplacer un talent brut comme Kylian Mbappé ne sera pas une mince affaire pour le PSG si le champion du monde de 22 ans décidait de ne pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin et donc de quitter le Paris Saint-Germain libre de tout contrat. Afin de combler l’énorme vide qu’il laisserait, le PSG ne dispose pas d’une multitude de solutions qualitatives. Comme le10sport.com vous le confiait le 25 août dernier, deux noms se détachent du côté du PSG, à savoir Erling Braut Haaland et Robert Lewandowski. L’un dispose d’une clause libératoire fixée à 75M€ dans son contrat au Borussia Dortmund et qui sera effective courant 2022 lorsque le buteur du Bayern Munich est pour sa part engagé jusqu’en juin 2023, et pourrait prendre en considération un départ comme Sport BILD le révélait cette semaine, n’ayant pas apprécié les propos de son directeur sportif Hasan Salihamidzic concernant l’intérêt du Bayern pour Haaland. Manchester City et le PSG seraient des options pour Lewandowski du point de vue de son agent Pini Zahavi d’après le média allemand. Cependant, Leonardo et les décideurs du PSG seraient contraints de se frotter à Pep Guardiola et aux Skyblues également pour Erling Braut Haaland !

Manchester United et Manchester City à l’affût et prêts à dégainer !