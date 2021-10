Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec Lewandowski !

Publié le 16 octobre 2021 à 9h10 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Robert Lewandowski fait partie des pistes de Leonardo pour la potentielle succession de Kylian Mbappé. Et alors que Manchester City est également dans le coup sur ce dossier, le directeur sportif du PSG n'aurait pas à s'inquiéter pour le moment. En effet, les Citizens de Pep Guardiola n'auraient pas encore bougé leurs pions pour le buteur du Bayern.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait quitter le club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas très vite. Et alors que l'attaquant français refuse de renouveler pour pouvoir rejoindre le Real Madrid, Leonardo a déjà pensé à sa succession. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a coché les noms d'Erling Haaland, qui fait office de grandissime priorité, et de Robert Lewandowski. Et concernant le buteur du Bayern, Leonardo doit se frotter à Manchester City, comme l'a annoncé Pini Zahavi. « Manchester City ? C'est une destination possible (pour Robert Lewandowski) » , a confié l'agent de Robert Lewandowski à Bild . Mais heureusement pour le PSG, les Citizens de Pep Guardiola n'aurait pas encore lancé les grandes manoeuvres sur ce dossier.

Guardiola n'a pas bougé son petit doigt pour Lewandowski