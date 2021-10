Foot - Mercato

Mercato : Guardiola sort du silence pour le rachat de Newcastle !

Publié le 15 octobre 2021 à 23h05 par La rédaction

Passé sous pavillon saoudien la semaine dernière, Newcastle fait beaucoup parler depuis son rachat. Et Pep Guardiola a tenu à souligner à quel point les supporters apprécient cette nouvelle.