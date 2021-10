Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande annonce de Guardiola sur l'avenir de Sterling !

Publié le 15 octobre 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

En difficulté à Manchester City depuis le début de la saison, Raheem Sterling aurait tapé dans l'oeil du FC Barcelone, qui serait prêt à le relancer au mois de janvier. Désireux d'avoir plus de temps de jeu, l'attaquant anglais a reconnu qu'il était disposé à quitter les Citizens pour rejoindre un club étranger. Une sortie qui n'a pas manqué de faire réagir Pep Guardiola.

Lié à Manchester City jusqu'au 30 juin 2023, Raheem Sterling pourrait faire ses valises et partir plus tôt que prévu. Alors qu'il peine à emmagasiner du temps de jeu chez les Citizens depuis le début de saison, l'international anglais aurait alerté le FC Barcelone. Désireux de pallier les départs de Lionel Messi et d'Antoine Griezmann, Joan Laporta voudrait recruter un nouvel attaquant de classe mondial. Dans cette optique, le président du Barça serait prêt à se jeter sur Raheem Sterling dès le mois de janvier. Mais qu'en pense le principal intéressé ? Interrogé par FT Business of Sport US summit , Raheem Sterling a ouvert clairement la porte à un départ de Manchester City et d'Angleterre pour jouer davantage. « S'il y avait l'option d'aller ailleurs pour avoir plus de temps de jeu, je serais ouvert à cela... En tant que joueur anglais, tout ce que je connais, c'est la Premier League et j'ai toujours pensé qu'un jour peut-être j'aimerais jouer à l'étranger et voir comment je relèverais ce défi » , a reconnu Raheem Sterling. Une sortie retentissante à laquelle Pep Guardiola n'a pas manqué de réagir.

«Je ne suis pas impliqué dans les contrats, c'est le club qui décide»