Mercato - Barcelone : Guardiola répond à la sortie fracassante de Sterling !

Publié le 15 octobre 2021 à 19h00 par A.D.

Peu utilisé depuis le début de la saison, Raheem Sterling a ouvert clairement la porte à un départ de Manchester City pour jouer plus. Présent en conférence de presse ce vendredi, Pep Guardiola a tenu à faire passer un message à son attaquant anglais.

Depuis le début de la saison, Raheem Sterling peine à emmagasiner du temps de jeu à Manchester City. Une information qui n'a pas échappée au FC Barcelone, qui serait prêt à lui tendre les bras dès janvier pour relancer sa saison. Et cela tombe plutôt bien pour Joan Laporta, puisque Raheem Sterling est disposé à quitter les Citizens de Pep Guardiola pour jouer davantage. « S'il y avait l'option d'aller ailleurs pour avoir plus de temps de jeu, je serais ouvert à cela... En tant que joueur anglais, tout ce que je connais, c'est la Premier League et j'ai toujours pensé qu'un jour peut-être j'aimerais jouer à l'étranger et voir comment je relèverais ce défi » , a reconnu Raheem Sterling lors d'un entretien accordé à FT Business of Sport US summit . Présent en conférence de presse ce vendredi, Pep Guardiola a été invité à réagir à la sortie fracassante de Raheem Sterling. Et le coach de Manchester City a tenu à faire passer un message fort à son numéro 7.

«Ce que je veux de Raheem, c'est qu'il soit ravi d'être dans ce club»