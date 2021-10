Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait tenter un coup à 60M€ en Ligue 1 !

Publié le 15 octobre 2021 à 17h45 par B.C.

Auteur d’excellentes prestations avec l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni figurerait dans les petits papiers du PSG et d’autres cadors européens. Une concurrence qui pousserait le club de la Principauté à se montrer gourmand.

Élu meilleur espoir de Ligue 1 la saison dernière, Aurélien Tchouaméni confirme toutes les attentes placées en lui avec l’AS Monaco, au point d’avoir fait ses débuts avec l’équipe de France en septembre dernier. Une éclosion qui n’est pas passée inaperçue en Europe, puisque le Real Madrid, la Juventus, Chelsea, Liverpool et les deux Manchester seraient intéressés par le milieu de 21 ans, tout comme le PSG. D’après ESPN , Leonardo suivrait attentivement les prestations d’Aurélien Tchouaméni avec son club, mais l’énorme concurrence dans ce dossier pourrait amener l’AS Monaco à se montrer exigeante pour son joueur.

Jusqu’à 60M€ pour Tchouaméni ?