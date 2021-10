Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grande nouvelle à venir avec Ansu Fati ?

Publié le 15 octobre 2021 à 21h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone négocie dans l’optique de prolonger le contrat d’Ansu Fati, il se pourrait que des nouvelles interviennent la semaine prochaine dans ce dossier.

Ce jeudi, le FC Barcelone a officialisé la prolongation du contrat de Pedri. Le milieu de 18 ans a ainsi paraphé un nouveau contrat le liant au club jusqu’en 2026, le tout assorti d’une clause libératoire d’un milliard d’euros. Autant dire que le Barça a réussi à blinder son joyau, et celui-ci ne devrait pas être le dernier dans ce cas. En effet, tandis que le FC Barcelone voudrait également renouveler le bail de Gavi, des nouvelles pour la prolongation d’Ansu Fati pourraient intervenir la semaine prochaine.

« Tout va bien avec Ansu Fati »